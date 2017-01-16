МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в 2017-2018

Международный валютный фонд прогнозирует рост глобальной экономики на уровне 3,4-3,6% в 2017-2018 годах. Об этом говорится в обзоре МВФ. Согласно обзору, аналитики фонда прогнозируют увеличение экономической активности в развитых странах, что приведет к росту экономики в таких странах на уровне 1,9% в 2017 и 2% - в 2018. Это превышает прогноз октября 2016 года на 0,1 и 0,2 п.п. соответственно. Что касается прогноза для США, то экономисты МВФ отмечают, что дальнейшее развитие экономики страны зависит от политики, которой будет придерживаться избранный президент Дональд Трамп и его администрация. В случае позитивных изменений в политике правительства, МВФ прогнозирует увеличение финансового стимулирования, влияющего на общий рост экономики, который в 2017 году составит 2,3%, а в 2018-2,5%. При этом совокупный рост ВВП в Америке составит 0,2%, по сравнению с прогнозом октября 2016 года. Прогнозы экономического роста на 2017 год также были пересмотрены в сторону повышения для Германии, Японии, Испании и Соединенного Королевства, в основном за счет более сильного, чем ожидалось, увеличения объемов производства во второй половине 2016 г.

