МВФ выдвинул Украине новые требования

Международный валютный фонд сообщил, чего ожидает от Украины в 2017 году.

Об этом информирует Экономическая правда.

Условиями для продолжения сотрудничества МВФ называет повышение в Украине пенсионного возраста, сокращение количества госслужащих и бюджетников, отмену упрощенной системы налогообложения и открытие земельного рынка.

Проект Меморандума предусматривает 12 структурных "маяков", из них семь являются новыми.

Во-первых, украинское правительство должно до конца января 2017 года принять решение о монетизации субсидий.

Во-вторых, в пенсионной реформе установлен новый срок - конец марта 2017 года. Действующий проект Меморандума предусматривал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, поэтому МВФ ужесточил требования.

"Маяк" предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017-го, для женщин - на шесть месяцев после 2021-го, до тех пор, пока для обеих пенсионный возраст достигнет 63 лет - в 2027 году.

Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением в год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.

В-третьих, земельная реформа. Новый срок - конец марта 2017 года. Подать закон о рынке земель в парламент власть обязывалась к концу сентября прошлого года, но не подала. Сейчас "маяк" выписан снова, но жестче - до конца марта закон должен быть принят.

В-четвертых, необходимо выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита Приватбанка. Срок - конец января 2017 года. Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности в течение шести месяцев, предшествующих национализации.

В-пятых, необходимо выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами Приватбанка условий реструктуризации. Срок - конец июня 2017 года. Компания должна оценить, позволяют ли условия реструктуризации компенсировать потери по ссудам, выданным связанным лицам.

В-шестых, до конца июня 2017 года должен быть создан единый реестр получателей соцвыплат.

В-седьмых, создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов. Срок - до конца июня 2017 года.

Четырехлетняя программа EFF общим объемом около $ 17,2 млрд была открыта Международным валютным фондом для Украины в марте 2015 года. Тогда же был выделен первый транш объемом $ 5 млрд.

Второй транш в объеме $ 1,7 млрд Украина смогла получить лишь в августе 2015 года.

14 сентября 2016 года МВФ решил выделить Украине третий транш в размере $ 1 млрд в рамках программы расширенного финансирования.

Глава НБУ Валерия Гонтарева полагает, что Украина может получить четвертый транш кредита МВФ в январе 2017 года.