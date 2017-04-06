На осовременивание пенсий потребуется около 40 млрд гривен - Розенко

В среднем для проведения осовременивание пенсий дополнительно необходимо около 40 млрд гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Урядовий портал". "На сегодня, есть как минимум 3 модели проведения осовременивания пенсий. И какая из них будет выбрана, будет зависеть от наличия необходимого ресурса и возможностей государственного бюджета. В среднем для проведения осовременивания дополнительно необходимо около 40 млрд гривен", - отметил Павел Розенко. По словам Розенка, в правительстве есть однозначная позиция о необходимости проведения осовременивания пенсий. "У нас нет дискуссии в правительстве на тему проводить осовременивание пенсий или не проводить. Безусловно, проводить. Ведь в течение последних 4 лет осовременивание пенсий не было", - сказал он. Также вице-премьер добавил, что больший размер возмещения должны получить те пенсионеры, которые имеют больший трудовой стаж. "Я надеюсь, что в течение месяца-двух мы представим пенсионную реформу", - сказал Розенко.

