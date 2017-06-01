На жилье для переселенцев с Донбасса необходимо минимум 5 млрд долларов - Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что для обеспечения жильем переселенцев необходимы от 5 млрд долларов. Об этом сообщает "112 Украина". "По самым оптимистичным прогнозам, для того, чтобы хоть каким-то образом обеспечить переселенцев жильем, для этого необходимо минимум 5 млрд долларов. Таких денег, конечно, в бюджете нет и не будет в ближайшее время. Бюджет у нас дефицитный", - заявил Тука. По его словам, поэтому был создан мультипартнерский трастовый Фонд для восстановления Донбасса, который должен наполняться партнерами со всего мира - как госструктурами, так и международными благотворительными организациями. "Я надеюсь, что, может быть, даже к осени начнутся первые поступления. Мы ведем переговоры, и таким образом строятся отношения, так что определенный оптимизм у меня в этом вопросе есть", - резюмировал замминистр. Напомним, ранее сообщалось о заявлении Григория Туки, что блокада неподконтрольных районов Донбасса отдалила их деоккупацию.

