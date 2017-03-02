НАБУ открыло 14 дел о коррупции на 635 млн гривен на "Укрзализныце"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует 14 уголовных производств, относящихся к коррупции на ПАО "Укрзализныця". При этом сумма убытков от данных правонарушений оценивается в 635 млн гривен, передает "Громадське". "Детективами Национального бюро расследуется 14 уголовных производств по фактам коррупции в ПАО "Укрзализныця", где общие убытки государства составляют 635 млн гривен, основная часть - это коррупционные схемы при проведении государственных закупок", - отметили в НАБУ. Вместе с тем в бюро отметили, что той информации о коррупции, которую передал им министр инфраструктуры Владимир Омелян, недостаточно для открытия нового уголовного производства. "Приведенная информация частично проверяется в порядке досудебного следствия по уголовным процессам, которые расследуются детективами Национального бюро. В то же время, информация о других возможных фактах коррупции в деятельности должностных лиц ПАО "Укрзализныця", которые не охвачены досудебным расследованием в имеющихся уголовных процессах, не содержит достаточных данных , свидетельствующих о наличии признаков уголовных преступлений, отнесенных к подследственности Национального бюро, а потому нуждается в дополнительной проверке", - подчеркнули в ведомстве.

