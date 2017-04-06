НАБУ расследует дела на более чем 85 млрд гривен убытков

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует 319 уголовных производств на более чем 85 млрд гривен убытков. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. "По состоянию на 31 марта детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 319 уголовным производствах. Общая сумма ущерба, нанесенного в результате коррупционных уголовных преступлений, которые расследуются в Бюро, составляет более 85 млрд гривен", - говорится в сообщении. Кроме того, сообщается, что в течение марта детективы НАБУ сообщили о подозрении 9 лицам. В отношении 12 лиц прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) составлены обвинительные акты. Всего в суд в течение марта направлено 5 дел. Напомним, вчера сообщалось, что НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг через формулу "Роттердам +".

