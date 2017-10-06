Нацагентство по возврату активов проведет полный анализ имущества Клименко

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, выразило готовность к распоряжению, анализу и управлению арестованным имуществом бывшего министра финансов и сборов Александра Клименко. Об этом во время брифинга сообщил глава Нацагентства по возврату активов Антон Янчук. "Сейчас агентство готово к управлению арестованным имуществом. Будет проведен комплексный анализ этого имущества и определены оптимальные способы управления им", - сказал Янчук. Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Военная прокуратура передала в распоряжение Нацагентства по возврату активов перечень арестованного имущества Клименко. "Военная прокуратура передает к ведению, управлению и распоряжению национального агентства арестованное имущество организации Клименко. В прошлом году военная прокуратура наложила арест на 154 единицы недвижимости (квартиры, недостроенные и достроены имения в поселке Козин, имущество охранной структуры, охотничья база в Киевской области, где держали медведей и тигров), на 22 транспортных средств, 1000 железнодорожных полувагонов. Также арестованы 20 активов Клименко, на 20 млн наложен арест на компании конечным владельцем которых является Клименко. В банке заблокированы 5 млн долларов, а также корпоративные права юридических лиц на 400 млн гривен. Сегодня на основании решения судьи, вынесенного 28 сентября, военная прокуратура по ст. 19 и 21 передает для управления и дальнейшего распоряжения этот перечень имущества", - сказал он.

