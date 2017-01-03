Нацбанк ограничил расчеты наличными

С 4 января Нацбанк снижает предельную сумму расчетов наличными для физлиц со 150 до 50 тыс. грн в день. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Безналичные расчеты не ограничили.

"Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета. В том числе - на депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте", - говорится в сообщении регулятора.

Ранее наличные расчеты могли достигать 150 тыс. грн в день.

Наличные расчеты между предпринимателями в течение одного дня оставили на прежнем уровне - до 10 тыс. грн.

Украинцев будут стимулировать отказываться от наличных и чаще пользоваться банковскими карточками. Переход от наличных к карточным расчетов удешевит кредиты.