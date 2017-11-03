Нацбанк ожидает поступления 3,5 млрд долларов от МВФ в 2018 году

Национальный банк ожидает поступления следующего транша Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF в I квартале 2018 года. Об этом говорится в ежеквартальном "Инфляционном отчете" НБУ. Всего, по прогнозам НБУ, в течение следующего года от МВФ поступит 3,5 млрд долларов. Это также сделает возможным получение кредита от Всемирного банка на сумму 0,5 млрд долларов. Все вышеперечисленное в совокупности с профицитом сводного платежного баланса позволит увеличить международные резервы до 22,2 млрд долларов (или 4,2 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года. В свою очередь, в 2019 году значительные выплаты по государственному долгу приведут к снижению резервов до 21,1 млрд долларов (или 3,9 месяца импорта будущего периода) по состоянию на конец года. Кроме того, после успешного возвращения правительства на внешние рынки капитала в 2017 году, ожидается продолжение размещений суверенных еврооблигаций и в последующие годы (по 1,5 млрд долларов в 2018 и 2019 годах). Это позволит рефинансировать часть внешнего государственного долга, пик выплат по которому приходится на 2019 год.

