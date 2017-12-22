"Нафтогаз" ожидает решение лондонского суда по акционерному соглашению с "Укрнафтой" до июля 2018г

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решение Лондонского международного арбитражного суда (London Court of International Arbitration) по акционерному соглашению с миноритарными акционерами ПАО "Укрнафта" до июля 2018 года, сообщил журналистам глава правления НАК Андрей Коболев.

"Решение по акционерному соглашению мы ожидаем на протяжении первого полугодия", - сказал он.

Как сообщалось, в январе 2010 года "Нафтогаз" и миноритарные акционеры "Укрнафты" (связанные с группой "Приват" компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Managament Limited, Balliotti Enterprises Limited, Renalda Investments Limited) заключили акционерное соглашение, которое, в частности, определяло процедуру избрания главы и членов правления, а также наблюдательного совета и необходимого кворума крупнейшей нефтедобывающей компании страны.

Согласно документу, глава правления должен избираться из предложенных миноритариями кандидатов, а 6 из 11 членов НС и его глава должны номинироваться НАК. При этом кворум достигался при присутствии 8 из 11 членов совета, что на тот момент не противоречило закону об акционерных обществах. В марте 2015 года после внесения изменений в этот закон кворум для заседаний НС был уменьшен до простого большинства голосов.

В июне 2015 года миноритарии "Укрнафты" подали иск в Лондонский арбитраж с требованием обязать "Нафтогаз" придерживаться условий акционерного соглашения, даже несмотря на ограничение прав НАК, как контролирующего акционера, по сравнению с предусмотренными действующим законодательством правами.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.