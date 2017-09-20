Нафтогаз подал новый иск против России на $5 млрд

НАК Нафтогаз Украины и шесть ее дочерних компаний, которые входят в группу Нафтогаз, подали в трибунал, сформированного при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Убытки группы Нафтогаз результате оккупации Крыма в настоящее время оцениваются экспертами в сумму около $5 млрд, заявляет компания.

В Нафтогазе отметили, что суд может вынести решение по этому делу до конца 2018 года.

В октябре 2016 года Нафтогаз и его дочерние компании инициировали это арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известной как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

В апреле прошлого года глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что компания подала иск против России в международный арбитраж о возмещении ущерба за утрату своих активов в Крыму. Тогда стоимость активов компания оценивала не менее чем в $3 млрд.

Представлять интересы группы в этом процессе будет международная юридическая компания Covington & Burling LLP. Она имеет положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний, отметили в Нафтогазе. Компания представляла интересы инвесторов нефтяной компании ЮКОС в споре против РФ и добилась решения суда о возмещении $60 млрд.

Нафтогаз в 2015 году оценивал свои крымские активы - 15 месторождений нефти и газа, три перспективные площади залежей нефти и газа, Глебовское подземное газохранилище, магистральные газопроводы, 43 газораспределительные станции - в $590 млн. Примерно в такую же сумму компания оценивала упущенную выгоду из-за потери около 2 млрд кубометров годовой добычи газа в Крыму. Кроме того, Нафтогаз требует вернуть две морские буровые установки, на которые он в 2011 году выдал Черноморнефтегазу кредит в размере $800 млн, а также хранившийся в Глебовском ПХГ газ.

Из-за оккупации Крыма Россией украинские компании уже подали семь исков по защите инвестиций против РФ. Свои иски подали Укрнафта, Ощадбанк, Игорь Коломойский и Аэропорт Бельбек, ПриватБанк, Лугзор, компания Стабил, Эверест.