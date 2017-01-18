НАПК обнаружило нарушение порядка финансирования 12 политических партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило нарушения порядка финансирования у 12 политических партий. Об этом на своей странице в Facebook написала глава НАПК Наталия Корчак.

По ее словам, НАПК утвердило выводы по отчетам 254 политических партий.

"Все отчеты партий обнародованы на сайте агентства, выводы по каждому отчету обнародуются (12 выводов уже можно увидеть, остальные - в процессе)", - написала она.

Корчак отметила, что для партий все еще сложно контролировать представление отчетов местными организациями. Отмечается, что большинство нарушений касаются не предоставления финотчетов местными ячейками.

В партиях "За Украину!", "Движение за реформы", "Еднисть" нет отчетов по местным организациям. Лидером в данном списке является Украинская народная партия, имеющая 422 местные организации и только 22 заполненных отчета.

Кроме того, по итогам анализа отчетов партий выявлены нарушения порядка предоставления или получения взноса на поддержку у трех партий.

Также по ее словам, зафиксированы нарушения сроков представления отчета у 29 партий, непредставление отчетов в третьем квартале - 96 партий, нарушения порядка представления отчета - 83 партии.

Про результати аналізу звітів політичних партій про майно за ІІІ квартал 2016 року. НАЗК затвердило висновки по звітам... Опубліковано Корчак Наталією 17 січня 2017 р.

Напомним, НАПК будет выделять средства политическим партиям ежеквартально в сумме 25% от общего ежегодного объема финансирования.