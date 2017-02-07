Насалик допускает веерные отключения электроэнергии в конце марта в случае блокирования угля из АТО

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает возможность веерных отключений с конца марта в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом министр сообщил на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, существующих запасов антрацитовых углей хватит для работы ТЭС до конца зимы и в случае полной блокады, запасы антрацитовой группы к концу марта будут фактически на нуле.

И.Насалик уточнил, что в настоящее время параллельно ведутся переговоры с частными компаниями о поставке антрацитовой группы угля из США в объеме 1 млн тонн.

В то же время он напомнил, что в случае достижения договоренности и до момента прибытия угля в Украину, пройдет не менее 50-60 дней.

По мнению министра, блокировка поставки угля из зоны АТО должна решаться "не законом силы, а силой закона".

По его словам, министерство готово отказаться от угля с оккупированных территорий только в случае принятия соответствующего решения на государственном уровне.