НБУ через интервенции купил более $1 млрд

В Нацбанке рассказали об объемах валютных интервенций

Объем продажи валюты НБУ с начала года составил 154 млн долларов.

Объем покупки валюты НБУ через интервенции в форме запроса лучшего курса с начала года составил 1,039 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс- служба НБУ.

Объем продажи НБУ валюты через интервенции в форме запроса лучшего курса с начала года составляет 154 млн долларов, объем покупки - 1,039 млрд долларов.

За первый отчетный период - с 20 по 24 ноября включительно, общий объем покупки валюты Нацбанком через интервенции составил 30 млн долларов, продажи - 20 млн долларов.

В НБУ также отметили, что нтервенции в форме запроса лучшего курса, или RFQ, является одной из четырех форм валютных интервенций, которые сегодня применяет НБУ для достижения трех целей, установленных Стратегией валютных интервенций на 2016-2020 годы. А именно - для сглаживания функционирования валютного рынка, накопление международных резервов, а также поддержания трансмиссии ключевой процентной ставки в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики.