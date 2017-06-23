НБУ ликвидирует еще один банк

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов и физических лиц (ФГВФЛ) 22 июня принял решение (№394-рш) об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Диамантбанк" (Киев), сообщается на веб-сайте центробанка.

В настоящее время оформляется сделка по передаче Диамантбанка принимающему ТАСкомбанку (Киев).

Как сообщалось, на днях директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин заявил, что сделка по передаче Диамантбанка принимающему ТАСкомбанку может быть сорвана по техническим причинам.

"У нас очень мало времени, чтобы эту сделку завершить или не завершить. Мы должны подписать документы о передаче сегодня-завтра. Человек, который должен подписать разрешение на передачу, – в отпуске. Этот маленький момент ставит под сомнение сделку на 1 млрд грн", - сказал он.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФГВФЛ, помещение центрального офиса Диамантбанка является памятником архитектуры, поэтому передачу недвижимости с его баланса на баланс ТАСкомбанка должен подписать чиновник из киевского ведомства по архитектуре, который сейчас находится в отпуске.

Как сообщалось, ФГВФЛ определил ТАСкомбанк, принадлежащий экс-главе Нацбанка Украины Сергею Тигипко, принимающим банком при выведении с рынка Диамантбанка.

НБУ 24 апреля 2017 года признал Диамантбанк неплатежеспособным, ссылаясь на то, что финучреждение к 1 апреля не обеспечило достижение установленного центробанком минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала на уровне 5%.

Диамантбанк был зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,27 млрд грн) банк занимал бы 23-е место среди 90 работающих украинских банков.

По состоянию на 24 апреля 2017 года владельцами существенного участия в Диамантбанке были Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко, миноритарным акционером – экс-народный депутат Николай Мартыненко, который связал признание банка неплатежеспособным с выдвинутыми в его адрес обвинениями со стороны НАБУ и последовавшим за ними его недавним задержанием.

На начало апреля 2017 года средства клиентов в банке составляли 4,24 млрд грн, в том числе физлиц – 2,07 млрд грн.

Группа "ТАС", основанная в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, развивает четыре основных направления бизнеса: финансовое, промышленное, венчурное и недвижимость. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк и купленный в конце прошлого года Универсал Банк. В группе также рисковые страховые компании "Индустриальная" и "ТАС" и компании по страхованию жизни "ТАС" и "Эйгон Лайф Украина", а также "ТАС-Финанс консалтинг", "ТАС Эссэт Менеджмент", процессинговый центр "ТАС Линк", "Финансовая компания "Центр финансовых решений" (ТМ "КредитМаркет"), коллекторская компания "Финансовая компания "Европейское агентство по возвращению долгов", "Перемога Финанс Актив", "Велко Инвест", "Улф-Финанс".

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (8,57 млрд грн),а Универсал банк – 25-е место (4,01 млрд грн) среди 90 действующих банков.