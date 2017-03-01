Национальный банк Украины не подтвердил факта подписания Украиной меморандума с Международным валютным фондом для получения очередного транша макроэкономической финансовой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. В то же время, Нацбанк ожидает, что документ будет подписан в ближайшее время. "НБУ не подтверждает подписание меморандума с МВФ, но мы ожидаем, что это может произойти в ближайшее время", - ответили в пресс-службе.

