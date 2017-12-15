НБУ откажет Ярославскому в покупке Проминвестбанка при отсутствии согласования сделки с ВЭБом

Национальный банк Украины (НБУ) откажет бизнесмену Александру Ярославскому в покупке украинской "дочки" Внешэкономбанка (ВЭБ, РФ) - Проминвестбанка (Киев) при отсутствии согласования сделки с ВЭБом, сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова журналистам в пятницу.

"Мы получили пакет (от А.Ярославского), получили в пятницу поздно вечером. В понедельник мы видим, что Горьков (председатель ВЭБа Сергей Горьков ) заявляет, что у нас нет согласования. Если нет - тогда мы возвратим пакет", - сказала она, добавив, что в поданном пакете отсутствует согласование с собственником Проминвестбанка.

Как сообщалось, на днях появилась информация, что владелец и президент группы DCH А.Ярославский подал в НБУ пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка. Однако С.Горьков заявил, что Внешэкономбанк в настоящее время не ведет переговоры о продаже Проминвестбанка А.Ярославскому и не давал согласия на подачу им документов в НБУ.

"Он вел переговоры в начале - середине этого года. До финальной сделки мы с ним не дошли, и никакого согласия на то, что он представит на согласование документы в НБУ, мы не давали. Может быть, вы у господина Ярославского спросите, почему он считает, что он покупает Проминвестбанк. Нам об этом ничего не известно, сделки нет", - заявил С.Горьков.

Как сообщалось, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке Максиму Микитасю и Павлу Фуксу. Нацбанк отмечал, что потенциальные покупатели не предоставили необходимых документов для проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины.

Проминвестбанк основан в 1992 году. ВЭБ владеет 99,7% его акций.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года банк занимал 13-е место по размеру активов (22,426 млрд грн.) среди 88 действовавших в стране банков.