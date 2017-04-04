НБУ ожидает поступления $1 млрд от МВФ в ближайшие дни и роста резервов до $16,1 млрд

Средства четвертого транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF в размере $1 млрд поступят в Украину в ближайшие дни, что позволит увеличить международные резервы страны до $16,1 млрд, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Ожидаем, что средства поступят в ближайшие дни в различных валютах, которые входят в Специальные права заимствования (СПЗ) – как в долларах США, так в фунтах и евро. Часть транша поступит напрямую на счета НБУ в валюте СПЗ", – сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

Замглавы НБУ отметил, что с момента начала сотрудничества с Фондом по программе EFF Украина уже получила три транша на $7,5 млрд. Две трети этой суммы пошли на пополнение валютных резервов, что позволило увеличить их почти втрое.

О.Чурий добавил, что Нацбанк рассчитывает на продолжение сотрудничества с МВФ и получения до конца текущего года еще трех траншей финансирования на сумму около $4,5 млрд, что вместе с другим финансированием позволило бы нарастить резервы до $20,8 млрд к концу года.

По его словам, в 2018 году НБУ ожидает получить от Фонда $3,9 млрд финансирования и нарастить резервы до $25,9 млрд.

Как подчеркнул О.Чурий, программа сотрудничества с МВФ, предусматривающая продолжение структурных реформ, остается крайне необходимой для Украины, поскольку в 2017-2019 гг. стране предстоит выплатить по внешнему долгу $12,8 млрд.

Он уточнил, что программа обеспечения этих выплат предусматривает возвращение Украины на рынок коммерческих заимствований. Такой план у Минфина уже есть, однако за его подробностями лучше обращаться в министерство.