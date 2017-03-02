НБУ получил финальную версию меморандума с МВФ - Гонтарева

В Национальном банке уже имеют финальную версию меморандума с Международным валютным фондом. Об этом сегодня во время брифинга сообщила председатель НБУ Валерия Гонтарева, передает РБК-Украина. "Мы уже согласовали меморандум и я уже получила финальную версию от МВФ. Я готова подписать", - заявила Гонтарева. По ее словам, со стороны НБУ меморандум был согласован уже давно. "Я отвечаю со стороны НБУ, а со стороны Министерства финансов или других, спросите премьер-министра", - добавила Гонтарева.

