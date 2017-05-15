НБУ предостерегает граждан от разглашения информации о персональных данных и реквизитах платежных карт

Национальный банк Украины (НБУ) предостерегает граждан от разглашения информации о своих персональных данных и реквизитах платежных карт.

Как сообщил НБУ на веб-сайте, в последнее время кибермошенники звонят пользователям платежных карт, называясь представителями НБУ и требуя сообщить информацию о реквизитах платежных карт, остатках на счетах или паролях к интернет-банкингу.

"Сотрудники Национального банка никогда не звонят с подобными просьбами. Ни служба безопасности НБУ, ни руководство регулятора не нуждаются и не имеют полномочий запрашивать у граждан данные их платежных карт и счетов", – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, любые вопросы по работе с платежными картами являются исключительной компетенцией сотрудников банков – эмитентов этих карт. При этом банки никогда не запрашивают конфиденциальную информацию и не звонят с неизвестных телефонных номеров, напоминает регулятор.

НБУ рекомендует гражданам в случае получения звонков от неизвестных лиц, которые будут пытаться получить персональные данные или информацию относительно личных карт и счетов, обратиться в контакт-центр банка-эмитента карты или в правоохранительные органы.