НБУ предупреждает о хакерской атаке на банковскую сферу Украины

Национальный банк Украины предупреждает банки и других участников финансового сектора о происходящей сегодня внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщается, в результате таких кибератак у этих банков возникли сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций. Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка.

Нацбанк уверяет, что последствия вмешательства в финансовую систему Украины будут устранены а попытки кибератак нейтрализованы.

Национальный банк Украины мониторит ситуацию и сообщать о текущем состоянии киберзащиты банковской системы.

Напомним, в феврале текущего года хакеры атаковали украинские нефтегазовые НИИ и правозащитные организации.