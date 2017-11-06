НБУ признал банк "Богуслав" неплатежеспособным

Национальный банк Украины (НБУ) отнес ПАО "Банк Богуслав" (Киев) к категории неплатежеспособных, сообщается на веб-сайте центробанка

Соответствующее решение №708-рш/БТ приняло правление НБУ 6 ноября.

"По состоянию на 1 ноября 2017 года ПАО "Банк Богуслав" не обеспечило выполнение мероприятий, предусмотренных ранее утвержденным планом реструктуризации в части увеличения уставного капитала, в результате чего банк не достиг запланированных размеров уставного и регулятивного капитала", - указанно в сообщении.

Нацбанк уточняет, размер регулятивного капитала банка "Богуслав" на 1 ноября 2017 года составлял меньше одной трети от минимального уровня.

"Таким образом, в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных", - отмечено в сообщении.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 октября 2017 года 96% (5,6 тысяч человек) вкладчиков ПАО "Банк Богуслав" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной ФГВФЛ.

Общая сумма гарантированной выплаты составит около 178 млн грн.

По состоянию на 1 ноября 2017 года владельцами существенного участия в ПАО "Банк Богуслав" являлись Владимир Романенко (владеет 76,5343% акций финучреждения) и Наталья Вакуленко (23,4657%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2017 года по размеру общих активов банк "Богуслав" занимал 58-е место (747,385 млн грн) среди 88 действовавших в стране банков.