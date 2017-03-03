НБУ признал Вектор Банк неплатежеспособным

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу признал Вектор Банк (Киев) неплатежеспособным, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение №112-рш/БТ принято правлением центробанка 2 марта в связи с существенным сокращением ликвидных средств банка и подачей недостоверной статистической отчетности.

Нацбанк, со ссылкой на статистическую отчетность Вектор Банка в частности, указывает, что остаток его средств на корсчете в центробанке является критически низким: по состоянию на 1 марта 2017 года - 76 тыс. грн, или 0,1% от обязательств.

Кроме того, единственный собственник банка не предоставил ему требуемой законодательством финансовой поддержки для предотвращения возникновения неплатежеспособности.

Помимо этого, после отнесения Вектор Банка к категории проблемных были выявлены факты неотображения в бухгалтерском учете невыполненных в установленный законодательством срок документов клиентов.

"Таким образом, Вектор Банк не способен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов через недостаточность средств", - отмечается в сообщении.

По данным НБУ, 95% вкладчиков банка - 852 - получат вклады в полном объеме, поскольку их размер находится в пределах гарантированных 200 тыс. грн.

Всего в рамках возмещения гарантированной суммы Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатит около 77,7 млн грн.

Как сообщалось, НБУ зарегистрировал Вектор Банк 31 января 2014 года.

В начале августа 2016 года 100%-ным владельцем банка стал основатель IT-компании Digital Space Андрей Перкаль.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2017 года Вектор Банк по размеру активов занимал 86-е место (203,834 млн грн) среди 93 действовавших в стране банков.