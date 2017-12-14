НБУ прогнозирует международные резервы Украины на конец-2017 "чуть ниже" $19 млрд и их рост в 2018 г.

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает роста международных резервов Украины по итогам 2018 года с $15,54 млрд до "чуть ниже" $19 млрд, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"До конца этого года наш прогноз, что золотовалютные резервы (ЗВР) будут немного ниже, чем $19 млрд", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

О.Чурий отметил, что этот прогноз основан на понимании того, что до конца текущего года Украина "на 100%" не получит очередной транш кредита Международного валютного фонда по программе EFF.

"В то же время мы рассчитываем в следующем году получить два транша на общую сумму $3-3,5 млрд. Благодаря поступлению этих средств в ЗВР и другого связанного финансирования от международных организаций, в частности, Европейской комиссии, мы сможем пополнить наши ЗВР в следующем году", – заявил замглавы НБУ.

Как сообщалось, международные резервы Украины в 2016 году возросли на 17% – до $15,54 млрд. На начало декабря этого года они составляли $18,91 млрд, или 3,7 месяцев будущего импорта, увеличившись в ноябре на 0,9%.

В конце октября этого года Нацбанк сообщил, что закладывает в свои прогнозы продолжение сотрудничества с МВФ и ожидает роста резервов до $22,1 млрд (или 4,2 месяцев импорта будущего периода) на конец 2018 года.