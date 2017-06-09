НБУ прогнозирует возможный рост инфляции на конец 2017 года

Национальный банк Украины прогнозирует возможный рост показателя базовой инфляции (9,1%, согласно инфляционному отчету НБУ за апрель) на конец 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Как сообщается, текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих, несмотря на более низкую, чем ожидалось, базовую инфляцию, свидетельствует об усилении рисков того, что потребительская инфляция по результатам 2017 может превысить предыдущий прогноз. В регуляторе пояснили, что снижение покупательной способности населения на фоне повышения стоимости товаров и услуг, а также коммунальных тарифов, создает риски превышения предложения над спросом, что, в свою очередь, негативно отразится на динамике уровня инфляции. Напомним, Министерство экономического развития и торговли сохранило прогноз инфляции на 2017 год на уровне 11,2%. В то же время, министерство также отметило скачок цен на продукты питания, составляющие так называемый борщовой набор.

