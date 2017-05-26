НБУ утвердил ослабление валютного регулирования и упростил установление внешних корротношений

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил анонсированные днем ранее меры по либерализации валютного регулирования в рамках следуемой монетарной политики, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее постановление правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" №41 утверждено 25 мая 2017 года.

Нацбанк, в частности, продлил срок расчетов по экспортно-импортным операциям до 180 с 120 дней; разрешил иностранным инвесторам покупать иностранную валюту на средства, полученные от продажи корпоративных прав, сокращения уставных капиталов, выхода из обществ и перечислять эту валюту за границу.

Помимо этого, Нацбанк разрешил досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения расчетов по таким операциям (с использованием гарантий, резервных аккредитивов, через уполномоченные банки и/или иностранные банки) было предоставлено обязательство международных финансовых организаций.

Кроме упразднения определенных антикризисных ограничений, Нацбанк снял ограничение на открытие уполномоченным банком корреспондентских счетов в иностранной валюте 1-й группы классификатора в банках-нерезидентах стран, национальная валюта которых отнесена НБУ ко 2-й или 3-й группы классификатора.

"Это будет способствовать упрощению условий для установления украинскими банками новых корреспондентских отношений с иностранными банками", - отмечено в сообщении на веб-сайте НБУ.

В то же время для предотвращения непродуктивного оттока капитала Нацбанк устанавливает требования по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках (UBO) нерезидентов-кредиторов.

"Требования будут действовать во всех случаях, когда необходима регистрация кредитного договора или договора займа, заключенного резидентом-заемщиком, не являющимся банком", - объясняет центробанка.

Помимо этого, усовершенствован порядок контроля за соблюдением максимальной процентной ставки по договору в случае уплаты комиссий, сборов в период до получения кредита и/или в течение первого годового периода действия договора.

"Этот порядок предусматривает, что в таких случаях контроль будет осуществляться не на дату платежной операции, а на конец первого годового периода. Указанный подход позволит резидентам-заемщикам более свободно составлять условия кредитных соглашений", - объясняет Нацбанк.

По данным НБУ повышение максимального срока для расчетов по экспортно-импортынм операциям вступает в силу с 26 мая 2017 года. Остальные изменения вступают в силу с 12 июня 2017 года.