НБУ ужесточил требования к проверке банками операций своих клиентов

Национальный банк Украины изменил требования по управлению банками рисками в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В частности, отныне банки будут анализировать операции своих клиентов не ежеквартально, а постоянно, используя при этом рискоориентированный подход. Кроме того, в целях приведения рассмотрения банками проблемных вопросов по финансовому мониторингу к единым стандартам в соответствии с мировым опытом, такие вопросы будут рассматриваться каждым банком коллегиально. То есть, для анализа операции будут созданы специальные комитеты в составе которых обязательно должны присутствовать руководители центрального и фронт-офисов, работники юридического департамента и управления рисками банка. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 25 мая 2017 № 42 "Об утверждении изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга", которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 31 мая 2017 ода.

