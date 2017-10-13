НБУ запретил банкам проводить операции с банкнотами и монетами РФ с изображением объектов на оккупированной территории Украины

Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям страны осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением объектов, расположенных на оккупированных Российской Федерацией территории, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно постановлению НБУ от 13 октября 2017 года №103, запрет распространяется также на операции, которые осуществляются при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.