НБУ запретил банкам проводить операции с банкнотами и монетами РФ с изображением объектов на оккупированной территории Украины
2017-10-13 16:53
Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям страны осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением объектов, расположенных на оккупированных Российской Федерацией территории, сообщил НБУ на веб-сайте.
Согласно постановлению НБУ от 13 октября 2017 года №103, запрет распространяется также на операции, которые осуществляются при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.