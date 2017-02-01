НКРЭКУ повысила тариф на тепло для предприятий с 1 февраля

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, увеличила с 1 февраля тариф на тепловую энергию для небытовых потребителей (кроме населения). Соответствующее решение Нацрегулятор принял сегодня в ходе заседания, сообщает РБК-Украина. Согласно решению, тарифы на отопление для небытовых потребителей выросли на 102,46 грн за Гкал, до 1 471,56 грн за Гкал по сравнению с тарифами, которые действовали в январе. В частности, для потребителей "Киевэнерго" тариф на тепловую энергию комиссия увеличила на 100,46 грн/Гкал до 1 508,47 грн/Гкал, для потребителей ООО "Евро-Реконструкция" (Дарницкая ТЭЦ) - на 120,44 грн/Гкал до 1 411,59 грн/Гкал. Увеличение тарифов связано с ростом цены на природный газ. По расчетам НКРЭКУ, цена на природный газ для производителей тепловой энергии в феврале составит 7 822,7 грн/тыс. куб. м (без НДС, с учетом транспортировки и распределения), что на 11,4% больше, чем в январе. Вместе с тем, Нацкомиссия из-за роста цены на газ, повысила также тариф на централизованную поставку горячей воды для юридических лиц.

