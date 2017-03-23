НКРЭКУ с апреля увеличит тарифы на отпуск э/э для угольных ТЭЦ на 9,2-22,7%

Национальная комиссия госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) увеличит тарифы на отпуск электроэнергии для теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на 9,2-22,7%, тогда как для газовых ТЭЦ они практически не изменятся.

Решение о пересмотре уровня тарифов на отпуск электроэнергии для ТЭЦ с 1 апреля, тепловой энергии – с 1 июля 2017 года комиссия приняла на заседании в четверг.

НКРЭКУ при пересмотре тарифов ТЭЦ заложила рост цены на уголь на 26,2-26,5%. В частности, цена угля антрацитовой группы в тарифах заложена в размере 2222 грн/тонна, газовой группы – 2071 грн/тонна, тогда как при установлении тарифов для ТЭЦ в декабре 2016 года для антрацитовой группы была установлена цена 1757 грн/тонна, для газовой – 1641 грн/тонна (все - без НДС).

В НКРЭКУ отмечают, что на основании мониторинга и анализа цен на международных рынках угольной продукции в тарифах ТЭЦ на период с апреля по декабрь 2017 года учтена средняя цена угля на уровне $70,48/тонна при калорийности 6000 ккал/кг с учетом курса $26,894568 грн.

Кроме того, при расчетах тарифов ТЭЦ учтена средняя ставка фрахта на перевозку угля из портов Амстердам-Роттердам-Антверпен в украинские порты на уровне $9,84/тонна и средняя ставка перегрузки на уровне $7,19/тонна.

Таким образом, в тарифах учтена среднерыночная цена угля на европейском рынке с доставкой и разгрузкой в Украине в размере $87,51/тонна.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.