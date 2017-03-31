Новая процедура финансовой реструктуризации задолженности в Украине заработает с 3 апреля

Административный секретариат, который будет курировать систему финансовой реструктуризации и отвечать за сопровождение отдельных процедур реструктуризации, приступит к работе с 3 апреля, сообщила член наблюдательного совета по выполнению финансовой реструктуризации Ольга Билай во время пресс-конференции в Киеве в четверг

По ее словам с этого дня заемщики могут подавать заявки на соответствующую реструктуризацию. На следующий день после получения заявки секретариат должен принять решение о проверке этих документов на соответствие отдельным пунктам закона "О финансовой реструктуризации" и принять решение, открывать процедуру реструктуризации или нет. В этот же день секретариат должен опубликовать соответствующую информацию на своем веб-сайте.

"Я знаю, что заинтересованные (в начале финансовой реструктуризации) заемщики уже есть. Нельзя сказать, что их много, - многие хотят подождать месяц-два, посмотреть, как эта процедура будет проходить. Тем не менее, сейчас, в течение месяца, у секретариата будет много работы", - сказала она.

Как сообщается в пресс-релизе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), финансовую и логистическую поддержку деятельности секретариата будут обеспечивать Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) и сам банк. Надзор за функционированием новой системы будет осуществлять наблюдательный совет, в состав которого войдут представители НБУ, Министерства юстиции, Министерства экономического развития и торговли Украины, а также государственных "Ощадбанка" и "Укргазбанка".

Помимо секретариата, в рамках системы будет работать арбитражный комитет, который будет обеспечивать рассмотрение споров между сторонами путем назначения независимых и квалифицированных арбитров из официально утвержденного списка.

"Новая процедура, определенная в принятом в июне 2016 года законе "О финансовой реструктуризации", призвана способствовать улучшению кредитных портфелей финансовых учреждений, их устойчивости и конкурентоспособности. Она также должна улучшить качество отношений между банками и корпоративными заемщиками", - отмечено в пресс-релизе.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж во время пресс-конференции отметил, что эта процедура дает участникам рынка крайне необходимый внесудебный механизм реструктуризации, способствует сохранению рабочих мест и восстановлению хозяйственной деятельности компаний.

"Эта поистине революционная процедура будет способствовать решению вопроса проблемных кредитов, процент которых в Украине является одним из самых высоких в Европе", - сказал он.

В свою очередь глава совета НАБУ Роман Шпек уточнил, что в настоящее время проблемными в банковской системе являются более 26% кредитов, что составляет более 270 млрд грн.

"Мы не думаем, что эта процедура будет панацеей, но мы бы хотели, чтобы треть от общего портфеля проблемных кредитов воспользовалась ею", - отметил он.

Процедура является добровольной. Рамочное соглашение, регламентирующее правила поведения и принципы взаимодействия сторон при проведении переговоров, не содержит никаких обязательств относительно условий реструктуризации отдельных заемщиков.

По данным О.Билай, в настоящее время к рамочному соглашению присоединились три банка - два государственных и Фонд гарантирования вкладов физических лиц, и одно финансовое учреждение.

Как сообщалось, принятый парламентом 14 июня 2016 года закон "О финансовой реструктуризации" направлен на содействие восстановлению хозяйственной деятельности должников, находящихся в критическом финансовом положении, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их хозяйственной деятельности. Ключевым органом в процедуре досудебного урегулирования долгов бизнеса станет набсовет, который будет работать как координационный орган по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации.

Согласно закону, набсовет состоит из девяти человек: по одному представителю от Нацбанка, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли и Министерства юстиции Украины, пять представителей объединений участников финансовых рынков, объединений представителей бизнеса, экспертов рынка, кандидатуры которых проходят обсуждения на заседании финкомитета.