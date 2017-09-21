Около 50% жилого фонда в Украине составляет старое жилье. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Минрегиона. Он отметил, что на сегодня жилфонд в Украине составляет 977,9 млн квадратных метров и около 50% из него - старое жилье. На одного украинца приходится 23,8 квадратных метров жилой площади, тогда как в Европе эти показатели почти вдвое больше. "По данным статистики на 1 января 2015 в Украине было зафиксировано более 657 000 так называемых "очередников". И в последнее время их количество только растет. Поэтому строительство нового жилья необходимо - только для покрытия этого спроса нужно построить до 50 млн квадратных метров нового жилья. А с учетом замены ветхого жилья на качественное и учитывая европейские тенденции по количеству квадратных метров на человека - минимум 1 млрд квадратных метров жилья", - сказал Парцхаладзе.

