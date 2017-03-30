Ощадбанк ввел комиссию за оплату услуг ЖКХ

АО "Ощадбанк" ввел комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг в кассах. Об этом говорится в комментарии, предоставленном РБК-Украина пресс-службой АО "Ощадбанк". "Комиссия за коммунальные платежи в кассах банка зависит от наличия заключенных договоров между поставщиками услуг и банком и может незначительно отличаться в зависимости от региона", - сообщили в "Ощадбанке". В учреждении также отметили, что комиссия остается самой низкой на банковском рынке и нацелена на обеспечение безубыточности проведения операций. К примеру, в Киеве такая комиссия исключительно для наличных платежей в кассах с 29 марта составит 3 гривны. Без комиссии, как и раньше, за услуги ЖКХ можно оплатить в информационно-платежных терминалах, через "коммунальное приложение" в мобильных устройствах, через интернет-банкинг "Ощад 24/7", а также через сайты ГИВЦ и ЦКС. При этом, если пенсионеры будут оплачивать коммунальные платежи через кассы банка при помощи пенсионной карточки Ощадбанка, то комиссия взыматься не будет. Напомним, ранее сообщалось, что 27 марта 2017 года, в Париже начались слушания по делу ПАО "Ощадбанк" против России.

