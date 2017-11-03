Осовременивание пенсий может привести к увеличению инфляции на 0,3-0,6 п.п. в 2018г

Осовременивание пенсий, которое проводится в Украине с октября, может привести к увеличению инфляции на 0,3-0,6 п.п. в 2018 году, говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ), размещенном на веб-сайте регулятора.

"Учитывая, что эффекты на бюджет от увеличения расходов на пенсии будут компенсированы по другим статьям (дефицит бюджета сохраняется меньше 2,5% ВВП в 2017 и 2018 годах), по оценкам Национального банка, повышение пенсий будет иметь нейтральное влияние на реальные темпы роста экономики, однако повлечет умеренное давление на уровень потребительских цен (дополнительно 0,3 - 0,6 п. п. в годовую потребительскую инфляцию в 2018 году)", - говорится в отчете.

Как отмечает НБУ, по оценке правительства, на осовременивание пенсий в четвертом квартале текущего года может дополнительно потребоваться 20 млрд грн.