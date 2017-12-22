Парубий подписал бюджет-2018

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №7000 "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Как отмечается в статусе прохождения законопроекта, он был подписан и направлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко в пятницу, 22 декабря.

Как сообщалось, Верховная Рада утвердила в целом закон №7000 "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" 8 декабря 2017 года 273 голосами.

20 декабря парламент не поддержал проект постановления об отмене принятия закона о госбюджете-2018, чем открыл возможность его подписания. 21 декабря депутаты устранили несогласованности в тексте принятого закона об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году; уточнения касаются выплат единоразовой денежной помощи военнослужащим при увольнении со службы.

Госбюджет-2018 построен на прогнозе роста ВВП на 3% при инфляции 9%, а также на курсе гривни 30,1 грн/$1 на конец года.

На голосование был вынесен документ с доходами 913,6 млрд грн, расходами 988,6 млрд грн, что соответственно на 18,4% и 17,5% превышает показатели госбюджета-2017. В том числе по общему фонду запланирован рост доходов на 19,6% – до 839,8 млрд грн, расходов – на 18,1%, до 906,7 млрд грн.

Предельный размер дефицита госбюджета определен на уровне 81,8 млрд грн, что всего на 5,4% выше показателя в госбюджете-2017, а по общему фонду предполагается даже его сокращение на 1% – до 61,7 млрд грн.

С учетом увеличенного правительством при подготовке госбюджета ко второму чтению прогноза номинального валового внутреннего продукта (ВВП) в следующем году с 3,25 трлн грн до 3,33 трлн грн дефицит составит 2,46% ВВП, что соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Предусмотрено повышение минимальной зарплаты в Украине с 1 января 2018 года на 16,3% - до 3 тыс 723 грн в месяц, а также правительству поручено изучить возможность ее увеличения после первого квартала следующего года.

Прожиточный минимум установлен на уровне 1 тыс 700 грн с 1 января 2018 года, 1 тыс 777 грн – с 1 июля, 1 тыс 853 грн – с 1 декабря.