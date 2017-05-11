Пенсионная система Украины без реформ рухнет в течение 3-4 лет - Рева

Пенсионная система Украины без реформ рухнет в течение 3-4 лет. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева. "Главная финансовая проблема на сегодня - это нестабильное состояние Пенсионного фонда...Если бы мы ничего не делали, то 3-4 года - и все, система бы рухнула", - заявил он. По словам Ревы, сейчас Украина в этом вопросе находится перед точкой невозврата и решения необходимо принимать немедленно. "Это можно сравнить с онкологией: либо мы сейчас рискуем и действуем, либо опухоль будет развиваться и перейдет из второй в третью стадию, и дальше уже станет неоперабельной. Мы сейчас находимся перед точкой невозврата, нам нужно немедленно принимать решение", - добавил он. Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о пенсионной реформе должен быть внесен в парламент в ближайшее время.

