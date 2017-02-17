Переговоры с МВФ находятся на завершающей стадии

Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) находятся на завершающей стадии и идет подготовка к подписанию обновленного меморандума, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы фактически на завершающей стадии, заканчиваем работу над подготовкой к подписанию самого меморандума. Как только работа эта будет завершена, мы скажем", - сказал премьер в ходе посещения выставки "Agro Animal Show 2017" в Киеве в пятницу.

В.Гройсман подчеркнул, что меморандум не будет предусматривать повышения пенсионного возраста.