Пересчет пенсий будет осуществляться с 1 октября - Розенко

Пересчет всех пенсий будет осуществлен с 1 октября 2017 года. Об этом журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Урядовый портал. Все перерасчеты будут осуществлены с 1 октября 2017 года", - сказал он. По словам министра, пенсионеры, которые получают выплаты в начале месяца, получат свое повышение за октябрь в ноябре. Розенко также сообщил, что после перерасчета для 4 млн пенсионеров пенсии увеличатся на 300-1000 гривен. Кроме того, с 1 октября будет повышен размер минимальной пенсии, который составит 1542 гривны. По словам министра, граждан, пенсии которых зависят от минимальной, в Украине насчитывается около 7 млн. Также, пенсионеры, которые получали пенсию 949 гривен, с 1 октября будут получать пенсию в размере 1373 гривен. Напомним, вчера Верховная Рада Украины приняла во втором чтении правительственный законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". За такое решение проголосовало 288 депутатов парламента.

