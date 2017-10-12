Подвижной состав "Укрзализныци" изношен более чем на 90%. Об этом заявил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев во время совещания с участниками транспортного рынка в Федерации работодателей Украины, передает пресс-служба предприятия. Рязанцев подчеркнул, что в связи с износом подвижного состава через несколько лет закончится срок службы практически в большинстве имеющихся в компании вагонов и локомотивов. Для решения проблемы "Укрзализныця" подготовила программу, которая предусматривает направление 108 млрд гривен на обновление подвижного состава до 2021 года. "В стратегии мы закладывали индексацию тарифов на уровне роста индекса цен производителей, и при этом фактически лишь 28% потребностей "Укрзализныци" будут покрываться за счет изменения тарифа. У нас нет никакой возможности за счет только индексации тарифов отремонтировать и обновить подвижной состав полностью, потому что он доведен до крайности. Доходов от индексации в 2017-2021 годах достаточно только, чтобы покрыть лишь 28% инвестиций. Остальное - это будет наша внутренняя эффективность или это будет привлечение ресурсов", - отметил Рязанцев. Напомним, ранее в "Укрзализныце" заявили, что могут повысить тарифы на грузоперевозки на 15%.

