Полиция подозревает банкира в растрате 129 млн грн, что привело к неплатежеспособности банка

Следователи Национальной полиции Украины сообщили о подозрении владельцу и председателю правления одного из банков за присвоение, растрату или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса), что привело к ущербу в размере 129 млн грн.

"Заместитель председателя правления финучреждения вывел активы банка путем проведения убыточных операций на валютном рынке. Это привело к его неплатежеспособности. В дальнейшем он возглавил банк, который был стороной в данной финансовой сделке", - сообщается в понедельник на сайте Нацполиции.

Подозреваемый организовал проведение незаконных форексных операций на межбанковском валютном рынке и заранее знал, что такие действия приведут к большим убыткам и банкротству банка.

"С целью присвоения незаконно выведенных активов, он стал владельцем и председателем правления банка-контрагента. Указанное банковское учреждение было вторым участником незаконных форексных операций", - отмечается в сообщении.

В ходе следствия доказано, что сумма ущерба составляет 129 млн грн. По информации оперативников Департамента защиты экономики Нацполиции, она может быть еще значительно больше.