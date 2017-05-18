Полномочия по утверждению тарифов на тепло и воду для большинства городов перешли к местным органам власти

Полномочия по утверждению тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода для большинства городов Украины с четверга перешли к местным органам власти, сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

"Сегодня вступили в силу новые лицензионные условия в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода … Теперь под контроль местных органов власти полностью переходят 67% действующих лицензиатов НКРЭКУ по централизованному водоснабжению и водоотводу, 74% лицензиатов НКРЭКУ в сфере теплоснабжения", - написал он на своей Facebook-странице.

Д.Вовк подчеркнул, что, помимо этого, новые условия обязывают лицензиатов проводить закупки через Prozorro, создать колл-центры, проводить аудит финансовой отчетности, внедрить меры по защите критической инфраструктуры.

Согласно новым лицензионным условиям, местные органы власти будут утверждать тарифы для предприятий, производящих тепловую энергию объемом до 170 тыс. Гкал, транспортирующих и поставляющих тепловую энергию объемом до 145 тыс. Гкал в год.

Кроме того, их полномочия будут распространяться на предприятия водоснабжения в населенных пунктах с количеством жителей до 100 тыс., ежегодным объемом поставки воды до 300 тыс. куб.м., водоотвода – до 200 тыс. куб.м.