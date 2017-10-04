Польша признала закупки угля с оккупированного Донбасса

Польша признала факт закупки угля, добытого на шахтах на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Информацию подтвердил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский, пишет польское издание Biznes Alert. Как сообщается, министр заявил, что поставки угля незначительны - 11 тыс. тонн. По его словам этого ресурса хватает на дневной режим работы одного блока ТЭС. По информации еще одного польского издания - газеты "Dziennik Gazeta Prawna", экспорт антрацита из ОРДЛО осуществляет фирма Doncoaltrade, зарегистрированная в польском Катовице. При этом, в сопроводительных документах указано, что этот уголь добыт на территории Российской Федерации. Кроме того, отмечает газета, есть информация о том, что некоторые из владельцев указанной компании имеют связи с представителями оккупанта на Донбассе. Стоит отметить, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на встрече с польскими предпринимателями в Варшаве заявил, что те страны, которые покупают уголь с оккупированных территорий Донбасса, финансируют режим оккупанта. "Страны, которые покупают уголь из Донбасса, финансируют режим. Украина отказалась от этого угля", - сказал Насалик.

