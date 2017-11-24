Порошенко и Юнкер обсудили подготовку европейской инвестиционной конференции по помощи Украине

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Брюсселе обсудили подготовку европейской инвестиционной конференции по помощи Украине, проведение которой запланировано в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, встреча прошла в рамках шестой встречи лидеров Европейской народной партии по вопросам "Восточного партнерства" в Брюсселе.

П.Порошенко и Ж.-К.Юнкер также обсудили состояние реализации повестки дня реформ в Украине, имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и пути оптимизации финансовой помощи со стороны ЕС и перспективы нового финансового пакета.

Собеседники обсудили пути реализации по интеграции Украины в общий цифровой и энергетический рынки ЕС.