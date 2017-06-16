Порошенко поручил Кабмин повысить пенсии, отменить налогообложение пенсий

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Национального совета реформ поручил Кабинету министров осенью увеличить размер пенсий, отменить их налогообложение и снять все ограничения для работающих пенсионеров, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент на Нацсовете реформ поручил правительству уже осенью повысить пенсии, отменить налогообложение пенсий и все ограничения для работающих пенсионеров", - написал С.Цеголко в своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу вечером.

"Повышение минимальной пенсии также произойдет в этом году, и я думаю, что можно рассмотреть возможность перенести это (повышение пенсий – ИФ.) с декабря на ноябрь или даже на октябрь. Прошу внимательно изучить эту возможность", - сказал П.Порошенко в ходе заседания Национального совета реформ, видеозапись части которого обнародовал в "Фейсбуке" С.Цеголко.

Президент также заявил, что на сегодня власть заинтересована в том, чтобы пенсионеры продолжали работать, а не "выдавливать их с рабочих мест".

"Думаю, что неоправданно на сегодняшний день и ограничение пенсий работающим пенсионерам, и налогообложение пенсий", - сказал президент.