Порошенко поручил Кабмину провести проверку всех угольных шахт

После обвала на шахте №10 "Степная" во Львовской области президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров Украины провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины на предмет соблюдения норм безопасности производства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook. Сообщается также, что президент объявил всеукраинский траур из-за трагедии во Львовской области. "Президент Украины объявил всеукраинский траур из-за трагедии во Львовской области. Соответствующий указ подписан сегодня. Также Петр Порошенко поручил Кабинету министров провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины по обеспечению средствами и соблюдение норм безопасности производства", - написал Цеголко.

