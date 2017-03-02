Порошенко призвал ввести дополнительные санкции за "национализацию" в ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко в рамках встречи с главами Министерств иностранных дел Польши и Великобритании Витольдом Ващиковским и Борисом Джонсоном призвал ввести дополнительные санкции за "национализацию" украинских предприятий на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В рамках встречи Порошенко также отметил, что Кремль демонстрирует эскалацию ситуации на востоке Украины. В частности, президент акцентировал внимание на резком росте количества обстрелов и жертв среди мирного населения и украинских военных. Также Порошенко вспомнил о признании Россией "документов" ДНР/ЛНР. "Произошло еще одно грубое и чудовищное нарушение международного права - были де-факто Россией конфискованные украинские государственные и частные активы, которые расположены на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации РФ востока Украины", - сказал он, добавив, что это происходит на фоне фактического введения этих территорий в "рублевую зону", поставки газа и электроэнергии из России, введения прямых бюджетных трансфертов. Кроме того, Порошенко добавил, что Россия несет полную ответственность за нарушение режима прекращения огня, убийство украинских военных и гражданских, за незаконное удержание заложников, как на оккупированной территории, так и внутри РФ. Также Порошенко призвал ввести санкции против лиц, которые незаконно присваивают украинские активы. "Чтобы к тем, кто сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, совместно были применены санкции за нарушения международного и украинского законодательства", - сказал он, выразив убеждение, что скоординированные действия будут эффективными.

