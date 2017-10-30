Президент Украины Петр Порошенко утвердил изменения в Бюджетный кодекс, которые касаются повышения пенсий. Об этом говорится в сообщении на сайте президента. Сообщается, что Порошенко подписал закон №2150-VІІІ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий", который был принят парламентом 3 октября. Закон уточняет перечень расходов на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из госбюджета и местных бюджетов. Также сообщатся, что данный документ связан с законом №2148-VІІІ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". Реализация его норм позволит определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат и разграничить указанные расходы между бюджетами.

