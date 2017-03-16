Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях к банкам с российским капиталом

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом, сообщила пресс-служба главы государства.

"Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу (ПАО) "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал указанными юрлицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц", - указано в сообщении.

Согласно информации, СНБО приняло это решение 15 марта с учетом предложений Национального банка Украины.

Президент также поручил Кабмину и Нацбанку обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, а также неотложно предпринять меры по запрету размещения средств госпредприятий, учреждений, организаций и хозяйственных структур, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в этом решении СНБО.

"Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о введении санкций и поднять перед ними вопрос применения аналогичных ограничительных мер в отношении соответствующих юрлиц", - отмечено в сообщении.

Контроль над выполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Суть предложений по санкциям в отношении украинских банков с госучастием РФ накануне изложили представители Национального банка Украины (НБУ). В частности, Нацбанк предложил ввести в отношении украинских "дочек" банков с российским госкапиталом санкции в виде запрета вывода капитала за пределы Украины.

"Применение таких санкций означает запрет осуществления любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупки ценных бумаг, размещения средств на корсчетах и других подобные операций", - заявил журналистам первый заместитель главы НБУ Яков Смолий.

"Это также запрет выплаты дивидендов, процентов, возврата межбанковских кредитов, средств с корсчета и субординированного долга. Также предлагаем запретить распределение прибыли и распределение капитала", - добавил он.

Замглавы НБУ также сказал, что речь идет о пяти банках - Проминвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк, Сбербанк, ВиЭс Банк.

В НБУ при этом отметили, что санкции оставляют возможность для докапитализации украинских банков с российским государственным капиталом и их продажи.

Между тем, еще до обнародования указа П.Порошенко Центральный банк России заявил, что финансовая устойчивость российских кредитных организаций не пострадает даже при самом негативном сценарии развития событий на Украине в связи с санкциями в отношении "дочек" госбанков РФ.

"Банк России проводит с банками, имеющими активы в Украине, работу по моделированию негативного сценария, в том числе, сценария полного обесценения этих инвестиций. По сделанным оценкам, с учетом незначительного объема этих инвестиций в балансах российских банковских групп и уже созданных под их обесценение резервов даже самый негативный сценарий не окажет существенного влияния на их финансовую устойчивость", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.