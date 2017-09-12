Порошенко заявил, что время, когда Украина выживала только за счет кредитов, завершилось
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что время, когда Украина выживала только за счет кредитов, завершилось. Об этом он сказал в ходе сегодняшнего заседания Национального совета реформ.
"Рост прямых иностранных инвестиций нужен нам, как воздух. Время, когда мы выживали только на привлечении кредитов - завершился", - отметил глава государства.
Зростання прямих іноземних інвестицій потрібні нам, як повітря. Час, коли ми виживали лише на залучення кредитів - завершився. - Петро Порошенко (@poroshenko) September 12, 2017
Кроме того, он подчеркнул, что приватизация является важным элементом антикоррупционной стратегии Украины.
"Приватизация является важным элементом антикоррупционной стратегии Украины. Об этом, в частности, говорим на заседании Национального совета реформ", - сказал Порошенко.
Президент также сообщил, что "приватизация важна не только деньгами, но и поиском эффективного собственника, который обеспечит рост экономики".
Ранее Порошенко назвал способы привлечь инвестиции в страну. "Земельный рынок и приватизация - два надежных способа быстро привлечь в Украину достойный объем инвестиций", - отмечал глава государства.