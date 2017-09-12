Президент Украины Петр Порошенко заявил, что время, когда Украина выживала только за счет кредитов, завершилось. Об этом он сказал в ходе сегодняшнего заседания Национального совета реформ.

"Рост прямых иностранных инвестиций нужен нам, как воздух. Время, когда мы выживали только на привлечении кредитов - завершился", - отметил глава государства.

Зростання прямих іноземних інвестицій потрібні нам, як повітря. Час, коли ми виживали лише на залучення кредитів - завершився. - Петро Порошенко (@poroshenko) September 12, 2017

Кроме того, он подчеркнул, что приватизация является важным элементом антикоррупционной стратегии Украины.

"Приватизация является важным элементом антикоррупционной стратегии Украины. Об этом, в частности, говорим на заседании Национального совета реформ", - сказал Порошенко.

Президент также сообщил, что "приватизация важна не только деньгами, но и поиском эффективного собственника, который обеспечит рост экономики".

Ранее Порошенко назвал способы привлечь инвестиции в страну. "Земельный рынок и приватизация - два надежных способа быстро привлечь в Украину достойный объем инвестиций", - отмечал глава государства.