После выхода на пенсию украинцы живут в среднем 18 лет - Гройсман

После выхода на пенсию граждане Украины живут еще в среднем 18 лет. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман. "Когда мы выходим на пенсию, человек, который достигает пенсионного возраста, на пенсии в среднем живет 18 лет", - заявил Гройсман. По словам главы правительства, после достижения пенсионного возраста граждане, которые не имеют трудового стажа, должны получать социальную помощь от государства вместо пенсии. Напомним, ранее Гройсман заявил, что в Украине 8 из 12 млн пенсионеров с мая получают пенсию в размере 1312 гривен в месяц, а потому живут за чертой бедности. "Структура пенсионного обеспечения непонятная - из 12 млн 8 млн пенсионеров получают - 1312 гривен (и это с мая) и живут за чертой бедности", - отмечал Гройсман. Согласно инфографике, размещенной в Twitter премьера, пенсия в 1312 гривен составляет около 50% стоимости "потребительской корзины".

